Москва, 22 апреля, 2019, 08:23 — ИА Регнум. В 2019 году на длинные майские праздники спрос жителей России на туры по всем направлениям вырос от 13% до 28%. Стоимость туров по сравнению с 2018 годом выросла незначительно, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Багаж

Самым популярным направлением у клиентов российских туроператоров на майские выходные стала Турция, спрос на туры вырос на 25−30%. На втором месте — туры по России (рост на 15−20%), на третьем — Тунис.

Кроме того, в Топ-5 популярных направлений вошли Кипр и Греция. Также в десятке лидеров бронирования жителям России на майские праздники ОАЭ, Таиланд, Вьетнам Испания и Италия.

По данным российских туроператоров, в 2019 году за рубежом отдохнут порядка 400 тыс. человек, в России — около 150 тыс. человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, полуостров Крым является самым популярным направлением для отдыха в майские праздники в пределах России.

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