Минск, 22 апреля, 2019, 07:47 — ИА Регнум. Российская компания «Транснефть» нашла источник загрязнения нефти, поступающей на нефтеперерабатывающие заводы Белоруссии, сообщает издание «Вестник Нафтана».

Нефтепровод

Отмечается, что источник загрязнения обнаружен на участке Самара — Унеча, а некачественное сырье должно поступить на белорусское предприятие с южной ветки с 21 на 22 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в концерне «Белнефтехим» заявили, что в Белоруссии зафиксировали «резкое ухудшение качества» нефти, поступающей по нефтепроводу из России. Так, переработка некачественной нефти может привести к нарушению технологических режимов работы нефтеперерабатывающих заводов, заявили в «Белнефтехиме».