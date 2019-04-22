Минск, 22 апреля, 2019, 07:45 — ИА Регнум. Белорусский кастомайзер Юрий Шиф создал гибрид Porsche и «Запорожца». Об этом сообщает RG.

Фишки Гибрид Porsche и «Запорожца»

Специалисты из автомобильной мастерской белорусского кастомайзера объединили ЗАЗ-968 и спортивный родстер Porsche Boxster S.

Вся начинка гибрида от Porsche, а от ЗАЗ-968 здесь только боковые выштамповки, воздухозаборники и фонари. Авто, окрашенное в желтый цвет, имеет удлиненный кузов и мягкую складывающуюся крышу.

Под капотом гибрида 3,2-литровый мотор мощностью 252 л. с., который сопряжен с шестипозиционной «механикой». За 6 секунд авто набирает 100 км/ч. Максимальная скорость гибрида — 260 км/час.

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