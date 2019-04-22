Казань, 22 апреля, 2019, 03:42 — ИА Регнум. Депутат Госсовета Татарии, бывший глава правления «Татфондбанка» Роберт Мусин, проходящий фигурантом ряда уголовных дел, обжалует вердикт первой инстанции, отказавшейся в рамках дела о личном банкротстве бывшего банкира включать в реестр его кредиторов сумму свыше 21,5 млрд рублей, которую предъявил ТФБ как ущерб от ряда эпизодов уголовного дела. Если апелляционная жалоба ТФБ, поданная на решение Арбитражного суда Татарии, вопросов у участников не вызвала, то аналогичное несогласие экс-банкира вызвало недоумение — редко когда сам должник протестует, что его долги не выросли в десятки раз. Обе апелляционные жалобы Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрит 6 июня 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Деньги

Напомним, Роберт Мусин стал фигурантом уголовных дел после того, как «Татфондбанк», где более 40% доли принадлежало республике, лишился лицензии и был обанкрочен весной 2017 года.

Проблемы банка начались ещё осенью 2016 года, а в середине декабря в нём ввели временную администрацию.

После того как ТФБ стал банкротом, экс-банкира арестовали, и большую часть 2017 года он провёл в СИЗО, лишь в январе 2018 года ему сменили меру пресечения на домашний арест, где он и пребывает до сих пор.

Инициатором банкротного иска к Роберту Мусину как физлицу стал конкурсный управляющий банка — госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов». С февраля 2018 года в отношении него была введена реструктуризация долга, но восстановить платежеспособность это не помогло, и с середине июля 2018 года Роберт Мусин — банкрот, по делу перешли к реализации имущества. ТФБ в рамках формирования реестра кредиторов заявил претензии об ущербе на 21,5 млрд рублей, который был причинён рядом эпизодов уголовного дела. Ранее в рамках слушаний заявлялось, что Мусин «признал вину в инкриминируемых ему преступлениях и гражданский иск, просил рассмотреть уголовное дело в особом порядке».

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Между тем в конце марта первая инстанция отклонила требование ТФБ, слушания по которому неоднократно откладывались, мотивировав, тем, что притязания основаны на материалах уголовного дела, приговор по которому ещё не вынесен, а он может быть как обвинительным, так и оправдательным. Именно отсутствие приговора, вступившего в законную силу, и стало основанием для отказа.

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«Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 28 марта 2019 года отказано в удовлетворении требования Публичного акционерного общества «Татфондбанк» о включении в реестр требований кредиторов должника в размере 21 507 357 985 руб. 78 коп. Не согласившись с принятым определением суда, Мусин Роберт Ренатович и ПАО «Татфондбанк» в лице конкурсного управляющего ГК «Агентство по страхованию вкладов» обратились с апелляционными жалобами на определение Арбитражного суда Республики Татарстан от 28 марта 2019 года по делу №А65−24 096/2017», — уточняется определением суда, которым жалобы приняли к производству и назначили их рассмотрение на 6 июня.

В начале апреля 2019 год суд также отказал ТФБ во включении в реестр кредиторов требования на сумму 419 926 446 рублей. По заявлениям банка, сумма является долгом по семи кредитам, выданным ООО «Роял Тайм Групп», по которым Роберт Мусин выступил поручителем. Суд не нашёл законных оснований для включения данного требования в реестр, так как должник доказал, что «задолженность была сохранена только в размере 186 934,43 рубля», а ООО предоставило доказательства погашения указанной задолженности по кредитному договору и штрафных санкций.