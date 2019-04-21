Москва, 21 апреля, 2019, 22:00 — ИА Регнум. Документальная лента режиссера Марианны Яровской «Женщины ГУЛАГа» покажут на 41-м Московском международном кинофестивале. Об этом 21 апреля сообщается на официальном сайте мероприятия.

Иван Шилов ИА REGNUM Кинотеатр

Картина попала в шорт-лист престижной американской кинопремии «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм».

«Мы сделали документ эпохи. Надо было запечатлеть этих живых свидетельниц, рассказать эти последние истории. Из шести наших героинь трое уже умерли», — отметила Яровская, комментируя данную информацию пресс-службе фестиваля.

Фильм представляет из себя интервью с женщинами, которые отбывали сроки наказания в ГУЛАГе в 30-е годы XX века. Картина снималась на протяжении пяти лет.