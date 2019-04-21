Киев, 21 апреля, 2019, 20:48 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Украины Пётр Порошенко, который на данный момент является действующим главой государства, прокомментировал результаты экзитпола на выборах президента.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Геть!

По его словам, он в ближайшее время не уйдет из политики, хотя покинет пост главы государства.

Трансляцию выступления Порошенко в Киеве вел телеканал «112 Украина».

Напомним, данные всеукраинского экзитпола, проведенного по заказу ТСН, свидетельствуют о том, что во втором туре выборов президента Украины 21 апреля за Владимира Зеленского проголосовали 72,7%, а за действующего главу государства Петра Порошенко — 27,3%.

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