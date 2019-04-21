Шри-Джаяварденепура-Котте, 21 апреля, 2019, 13:59 — ИА Регнум. Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена выступил с осуждением действий террористов, устроивших взрывы в нескольких отелях и церквях страны, а также распорядился предпринять в их отношении «очень жесткие меры», сообщает 21 апреля местное издание Daily Mirror.

(сс) Sudath Silva Майтрипала Сирисена

«Я дал указания предпринять очень жесткие меры против лиц, ответственных за этот заговор», — заявил глава государства.

Также Майтрипала Сирисена подчеркнул, что правительство Шри-Ланки уже выполняет его распоряжения и призвал граждан страны не поддаваться слухам и вести себя максимально возможно сдержанно и терпеливо.

Кроме этого, президент Шри-Ланки выразил «свои потрясение, глубокую боль и смятение» в связи с произошедшим.

Отметим, по последним данным на Шри-Ланке произошло 8 взрывов, в результате которых погибло не менее 187 человек, ещё свыше 500 — ранено.