Шри-Джаяварденепура-Котте, 21 апреля, 2019, 09:03 — ИА Регнум. По меньшей мере 42 человека погибли и не менее 280 получили ранения в результате серии взрывов на Шри-Ланке. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщает AFP.

(сс) WeAppU Распятие

Как ранее сообщало ИА REGNUM, шесть взрывов прогремело на острове Шри-Ланка сегодня утром. Три взрыва произошли в католических церквях во время празднования католической пасхи. В церквях проходили службы. Одна из церквей находится в столице Шри-Ланки Коломбо, ещё две за пределами города.

Также взрывы прогремели в трёх отелях класса «люкс».

Ответственность за взрывы пока не взяла на себя ни одна из террористических организаций.