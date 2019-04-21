Москва, 21 апреля, 2019, 05:25 — ИА Регнум. Условия сделки по вхождению структур Сбербанка в капитал холдинга Rambler Group согласованы сторонами. Об этом сообщают знакомые с процессом источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Греф. Сбербанк

Правление одобрило сделку, противников при этом не было. Официально объявить о сделке стороны могут в ближайшие дни.

Переговоры Сбербанк и Rambler Group касаются приобретения группой банка существенного, но не контрольного пакета акций. Сбербанк рассчитывает обогатить свою экосистему лучшими цифровыми медийно-развлекательными сервисами, приводит РБК слова одного из собеседников.

Уточняется, что приоритетом для Сбербанка является развитие онлайн-кинотеатра Okko, который является частью холдинга с 2018 года. При этом совладельцем сети кинотеатров банк не станет.

Факт переговоров подтвердили и в Сбербанке, и в Rambler Group.

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