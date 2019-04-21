Москва, 21 апреля, 2019, 04:03 — ИА Регнум. Положительная динамика наметилась в состоянии писателя Дмитрия Быкова, который находится под наблюдением врачей. Об этом написала его супруга Ирина Лукьянова на своей странице в Facebook.

Council.gov.ru Дмитрий Быков

«Слышит и реагирует», — отметила Лукьянова.

Женщина добавила, что ранее врачи отменили медикаменты, за счет которых Быков постоянно спал. Писатель просыпается понемногу, пояснила она.

Как сообщало ИА REGNUM, Дмитрию Быкову стало плохо во время полета в Уфу 16 апреля. В столице Башкирии он должен был встретиться с читателями, однако был госпитализирован сразу по прилету. Писатель, которому 51 год, находился в тяжелом состоянии, его доставили в Москву и ввели в искусственную кому.