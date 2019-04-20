Киев, 21 апреля, 2019, 00:46 — ИА Регнум. Команда действующего президента Украины Петра Порошенко не имеет отношения к подаче иска о снятии с выборов его соперника Владимира Зеленского. Об этом заявил представитель штаба Порошенко Олег Медведев, передает украинское «Громадське ТВ».

ЗеПрезидент. youtube.com Порошенко смотрит на Зеленского

Медведев подчеркнул, что штаб Порошенко совершенно непричастен к подаче иска. Более того, в штабе такое обращение в суд считают дикредитацией действующего лидера накануне выборов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее наблюдатель на украинских президентских выборах Андрей Хилько обратился в суд, требуя аннулировать регистрации кандидатов Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Производство по иску в отношении Зеленского, в котором говорится о якобы подкупе избирателей, шестой апелляционный административный суд Киева открыл 20 апреля. В избирательном штабе Зеленского иск Хилько назвали «бредом».

Второй тур президентских выборов на Украине состоится 21 апреля.

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