Омск, 20 апреля, 2019, 19:19 — ИА Регнум. По факту смерти двух детей в результате несчастного случая на водоеме в Омске возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса Российской Федерации (причинение смерти по неосторожности). Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Омской области.

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

Трагедия произошла в субботу, 20 апреля, в районе улицы 6 Крайняя в коттеджном поселке, где подростки гуляли по льду искусственно вырытого котлована.

«На месте происшествия работает следственная группа, — говорится в сообщении. — Расследование продолжается».

По последним данным, в результате инцидента утонули двое детей — 14-летний и 8-летний мальчики.

Ранее пресс-служба ГУ МЧС по Омской области сообщила, что в Омске под лёд провалились четверо детей, двое из них утонули.

Читайте также: Трагедия в Омске: двое детей утонули, провалившись под лёд