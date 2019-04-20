Омск, , 18:16 — REGNUM

Четверо детей провалились под лёд в Омске, двое из них утонули. Об этом 20 апреля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Омской области.

Трагедия случилась в Советском округе города на искусственном водоёме. Четверо детей провалились под лёд во время прогулки по водоёму. Одной девочке удалось выбраться из воды самостоятельно, ещё одного мальчика спас очевидец происшествия.

Двое провалившихся детей утонули. Их тела достали водолазы. Трагический инцидент произошёл в 18:45 по местному времени (15:45 мск).

В пресс-службе регионального ведомства отметили, что в текущем году это первый трагический случай с детьми на тонком льду.

Ранее ИА REGNUMсообщало о спасении тонущей женщины из Москвы-реки в районе стадиона «Лужники».