Ростов-на-Дону, 20 апреля, 2019, 14:16 — ИА Регнум. Ростовские следователи распутали историю о бесчеловечном «социальном патронате». Чиновница администрации Семикаракорского района обвиняется в том, что заставила мать отказаться от собственного ребёнка и отправила мальчика в свою знакомую семью в Сургут. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР, в ближайшее время ведущий специалист по опеке и попечительству предстанет перед судом.

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Из материалов уголовного дела о служебном подлоге (ч.2 ст. 292 УК РФ) следует, что преступление чиновница совершила в мае 2018 года. На основании ложной информации о том, что мать оставила ребёнка в больнице и не посещает его, она впоследствии лишила женщину родительских прав. Пойти на преступление работница органов опеки решилась в угоду знакомого потенциального опекуна из Сургута.

«Указанный акт, а также заявление об отказе от ребёнка, которое мать вынуждена была написать под давлением со стороны обвиняемой, послужили основанием для изъятия малолетнего и передаче его временному опекуну в Сургут», — уточнили в ведомстве.

Благодаря вмешательству региональной прокуратуры маленький ребёнок вернулся к матери. Женщине удалось вернуть сына через суд. Также надзорное ведомство внесло главе районной администрации представление, заведующему отделом образования был объявлен выговор.