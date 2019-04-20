Москва, 20 апреля, 2019, 13:04 — ИА Регнум. Государственная инспекция безопасности дорожного движения планирует к концу 2019 года усложнить теоретический экзамен на водительские права. Об этом сегодня, 20 апреля, пишет «Российская газета» со ссылкой на заместителя начальника отдела организации регистрационной и экзаменационной деятельности Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (ГУ ОБДД МВД) Николая Гилякова.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Знай правила дорожного движения!

По словам Гилякова, к концу 2019 года ГИБДД планирует в два раза увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права. Гиляков отметил, что теперь в билете может оказаться 50 задач. Вопросы при этом будут более четко разделены по категориям транспортных средств.

Он пояснил, что данные изменения необходимы для того, чтобы кандидат в водители задумывался над предложенными ситуациями и выбирал вариант ответа, основываясь на знаниях, а не просто зазубривал правильные ответы в процессе «обучения».

Также Гиляков заявил, что увеличение числа вопросов в теоретическом экзамене на водительские права может произойти даже раньше, чем будут внесены изменения в порядок проведения экзамена. Это связано с тем, что количество вопросов на экзамене утверждается непосредственно начальником Госавтоинспекции.