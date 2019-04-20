Мадрид, 20 апреля, 2019, 11:04 — ИА Регнум. Кандидат от партии ERC на апрельских генеральных выборах в Испании и подсудимый на процессе против каталонских политиков, организовавших референдум о независимости региона, Ориол Жункерас ответил на ряд вопросов от прессы в зале суда. Каталонское издание La Vanguardia приводит подборку ответов политика.

Иван Шилов ИА REGNUM Каталония не Испания

Часть вопросов была связана с пребыванием вице-председателя Женералитета в заточении. Когда у него спросили, что он узнал в тюрьме, Жункерас сказал: «Что есть хорошие и исключительные люди в любом месте». Он также сообщил, что приобрел новых друзей и к тому же получает письма от товарищей, заключенных в Эстремере.

«Чего вы больше всего боитесь на этом суде?» — спросил журналист. «Что он не будет справедливым судом», — ответил политик. Он подчеркнул, что никоим образом не чувствует себя обманутым или преданным кем-либо из сторонников независимости Каталонии, поскольку это движение подразумевает плюрализм, «и это хорошо».

Что касается бежавших из страны коллег, Жункерас назвал их решение таким же оправданным, как и свою готовность остаться. «Каждый выбрал то, что посчитал лучшим», — сказал он. Главной добродетелью бывшего главы Женералитета Карлеса Пучдемона подсудимый счел настойчивость, а вот о его недостатках говорить отказался.

На вопрос, какой он видит Каталонию через 10 лет, Жункерас ответил: «Независимым государством в составе ЕС, процветающим и социально справедливым. Отвечающим на запросы своих граждан». Насчет Европы политик сказал, что она продемонстрировала «куда более глубокий талант к демократии, нежели Испания», подчеркнув, что его сепаратизм распространяется лишь на страну, а в отношении ЕС он федералист.

«Вы говорите, что любите Испанию, но события, произошедшие после 1 октября 2017 года, привели к тому, что многие испанцы сыты каталонцами по горло», — заметил один из журналистов. «Как мне не любить Испанию, если многие мои друзья являются и ощущают себя испанцами? Возможно, следует спросить, хорошо ли поняло нас государство, раз когда больше 2 миллионов каталонцев сочли, что лучший вариант будущего — это создать независимую страну, ответом стало запретить, побить, посадить нас в тюрьму. Думаю, что независимость неизбежна», — заявил на это Ориоль Жункерас.

Позднее он добавил: «80% каталонцев выступают за референдум и право решать самим. Это именно большинство, и что делает государство? Помещает нас под стражу за желание голосовать. Почему каталонцы должны быть хуже шотландцев, жителей Квебека и других демократических стран?»

Журналист выразил свои сомнения, спросив: «Куда нас заведет дорога неподчинения и конфронтации?» «Есть только путь, учитывающий интересы граждан, — путь диалога», — ответил бывший заместитель главы Женералитета. Каталонцам он пожелал сохранить надежду и мечту, а действия радикальных Комитетов по защите республики (CDR) не одобрил. «Мирный путь — это всегда единственное обоснование и ответ», — подчеркнул Жункерас.