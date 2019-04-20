Нью-Дели, 20 апреля, 2019, 10:56 — ИА Регнум. Министр финансов Индии Арун Джейтли заявил, что оппозиция безнадёжна в своих попытках справиться с популярностью премьер-министра Нарендры Моди. Об этом сообщило индийское новостное издание «Амар уджала».

(сс) Narendra Modi Нарендра Моди среди электората

В своём аккаунте в Twitter Арун Джейтли заявил, что прошедшие два тура парламентских выборов продемонстрировали стремительный рост популярности премьер-министра Нарендры Моди. По словам министра финансов, «даже лживые обвинения в адрес действующего правительства» не помогли оппозиции завоевать поддержку избирателей. Арун Джейтли выразил надежду на то, что Индия «наконец встанет на путь политической стабильности, переизбрав правящую «Бхаратия джаната парти» на второй срок».

Напомним, что выборы в парламент Индии начались 11 апреля и завершатся 19 мая. Голосование пройдёт в 6 туров.