Токио, 20 апреля, 2019, 11:02 — ИА Регнум. 19 апреля один из ведущих японских автопроизводителей Suzuki Motor сообщил об отзыве более двух миллионов автомобилей в Японии, выпущенных в период с мая 2015 года по февраль 2019 года. Отзыв автомобилей будет стоить компании около 800 миллионов долларов.

(сс) Suzuki Kizashi lukewilson93

По сообщению японского новостного агентства «Джиджи», детали дела станут известны после проверки министерства транспорта, которая будет проведена в ближайшее время. По предварительным данным, компания совершила ряд нарушений японских стандартов безопасности транспортных средств, осуществляя заведомо некачественную проверку автомобилей перед отгрузкой.

В случае подтверждения несоответствий компанию ждет административное наказание.