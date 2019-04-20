Бразилец да Силва уволился из охраны перед турниром UFC в Санкт-Петербурге
Санкт-Петербург, 20 апреля, 2019, 09:10 — ИА Регнум. Бразильский боец смешанного стиля (ММА) Алекс де Силва уволился с должности охранника незадолго до турнира UFC в Санкт-Петербурге. Об этом сам да Силва рассказал 20 апреля, его слова приводит MMA Fighting.
До того, как боец подписал контракт с промоушном UFC, он работал охранником.
«Я тренировался днем и работал охранником по ночам три раза в неделю. Но когда я получил шанс в UFC, то очистил весь график, чтобы жить как боец», — рассказал бразилец, отметив, что в Бразилии сложно найти спонсора, не являясь топовым спортсменом.
Также да Силва рассказал, что уровень боев в UFC настолько высок, что он работать и выступать на турнирах организации одновременно невозможно и ему пришлось пожертвовать работой.
Кроме этого, бразильский боец рассказал, что теперь он сконцентрирован только на процессе тренировок, так как все приходят в UFC не для того чтобы стать очередным бойцом, а для того чтобы завоевать чемпионство.
Отметим, на турнире UFC в Санкт-Петербурге Алекс де Силва встретится с российским бойцом Александром Яковлевым.