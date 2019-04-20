Лондон, 20 апреля, 2019, 07:58 — ИА Регнум. Футбольный лондонский клуб «Манчестер Юнайтед» намеревается продать своего бельгийского нападающего Ромелу Лукаку, сообщает 20 апреля The Telegraph.

Дмитрий Садовников. soccer.ru Ромелу Лукаку

По информации издания, главный наставник «МЮ» Уле Гуннар Сульшер собирается провести в команде серьезные кадровые перестановки и Лукаку может оказаться одним из тех, кому придется покинуть команду.

При этом «МЮ» готов продать футболиста только за приемлемое в денежном выражении предложение и главным препятствием в этом вопросе может стать его высокая зарплата, которая составляет 255 тысяч фунтов в неделю.

Также сообщается, что к Лукаку проявляют интерес такие клубы как миланский «Интер», мюнхенская «Бавария» и «Пари Сен-Жермен».

Кроме этого, по информации The Telegraph, «МЮ» может продать таких футболистов как Алексис Санчес, Маттео Дармиан, Маркос Рохо, Хуан Мата и Андер Эррера.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 17 апреля, клуб «МЮ» проиграл команде «Барселона» в матче за выход в полуфинал Лиги чемпионов со счетом 3:0.