СМИ: «Манчестер Юнайтед» может продать форварда Лукаку
Лондон, 20 апреля, 2019, 07:58 — ИА Регнум. Футбольный лондонский клуб «Манчестер Юнайтед» намеревается продать своего бельгийского нападающего Ромелу Лукаку, сообщает 20 апреля The Telegraph.
По информации издания, главный наставник «МЮ» Уле Гуннар Сульшер собирается провести в команде серьезные кадровые перестановки и Лукаку может оказаться одним из тех, кому придется покинуть команду.
При этом «МЮ» готов продать футболиста только за приемлемое в денежном выражении предложение и главным препятствием в этом вопросе может стать его высокая зарплата, которая составляет 255 тысяч фунтов в неделю.
Также сообщается, что к Лукаку проявляют интерес такие клубы как миланский «Интер», мюнхенская «Бавария» и «Пари Сен-Жермен».
Кроме этого, по информации The Telegraph, «МЮ» может продать таких футболистов как Алексис Санчес, Маттео Дармиан, Маркос Рохо, Хуан Мата и Андер Эррера.
Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 17 апреля, клуб «МЮ» проиграл команде «Барселона» в матче за выход в полуфинал Лиги чемпионов со счетом 3:0.