Москва, 20 апреля, 2019, 07:33 — ИА Регнум. Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) напомнила, что в начале мая российских граждан ждут длинные выходные дни.

Леонид Герасимов. Советская молодежь (В выходной день). 1945

Выходные дни 5 и 6 января, которые пришлись на новогодние каникулы, а также 23 февраля, которое в этом году пришлось на субботу, были перенесены на начало мая. Таким образом, вместе с празднованием Дня весны и труда и Дня Победы, российским гражданам предстоит отдыхать с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая.

Следующие удлинённые выходные будут только в ноябре из-за празднования Дня народного единства. Тогда граждане будут отдыхать со 2 по 4 ноября.

Получается, что май в 2019 году лишь на один день уступит январским каникулам. Если в январе граждане отдыхали в общей сложности 14 дней, то в мае 2019 года будут отдыхать 13 календарных дней.

Стоит отметить, что далеко не всем нравятся длинные выходные. Так, председатель правительства России Дмитрий Медведев ещё 14 января заявил, что из-за новогодних каникул страдает экономика России, так как страна мало что создает, но очень хорошо отмечает. Ряд медиков также предупреждает, что длительные выходные плохо влияют на здоровье.