Москва, 20 апреля, 2019, 06:48 — ИА Регнум. После доклада главы МЧС Евгения Зиничева о ситуации с природными пожарами в Забайкалье российский президент Владимир Путин поручил усилить группировку МЧС, необходимую для борьбы со стихией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе забайкальского губернатора.

Цитата с сайта Чита.ру Забайкалье в огне

Также глава государства распорядился принять меры по своевременной эвакуации жителей пострадавших районов. Министр сообщил президенту, что в настоящий момент использование авиации для тушения пожаров затруднено в связи с погодными условиями, но в Чите 20 апреля планируется сконцентрировать необходимые ресурсы, чтобы с воздуха интенсифицировать работы по тушению пожаров.

В настоящее время глава региона Александр Осипов выехал в пострадавшие от природных пожаров районы. Он поручил оказать максимальную помощь оставшимся без жилья гражданам.

Напомним, страшные пожары в Забайкалье начались 19 апреля после того, как регион нарыло штормовым ветром, порывы которого достигали 30 метров в секунду. Скорее всего, стихийное бедствие спровоцировали палы травы. По словам заместителя начальника ГУ МЧС по Забайкальскому краю Евгения Вологдина, эвакуированы 108 жителей из них 83 человека находятся сейчас в пунктах временного размещения. Огнём уничтожены более 100 зданий. Число пострадавших постоянно уточняется.

Тем временем, в ожоговый центр Читы при помощи санавиации транспортировали четверых пациентов из Борзинской больницы (один из них находится в тяжелом состоянии). Второй резервный вертолет вылетел в Ононскую больницу, где возникла необходимость эвакуировать двоих пострадавших. По данным регионального vинздрава, погибших нет, среди пострадавших нет детей.

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