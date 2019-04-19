Вашингтон, 20 апреля, 2019, 01:02 — ИА Регнум. Бывший вице-президент США и член Демократической партии Джо Байден может объявить на следующей неделе о своем участии в президентской гонке в Соединенных Штатах в 2020 году, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на осведомленные источники.

Marc Nozell Джо Байден

Источники сообщают, что время и место, где Байден объявит о своем участии, пока не определено. В качестве вариантов рассматриваются Шалотсвилль (штат Вирджиния), где в августе 2017 года проходили демонстрации ультраправых активистов. По мнению агентства, Байден мог бы актуализировать тему активизации правых движений во время президентского срока Дональда Трампа.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля президент США Дональд Трамп назвал имена своих наиболее вероятных соперников на президентских выборах в 2020 году. По его словам, конкуренцию ему могут составить «сумасшедший» Берни Сандерс или «сонный» Джо Байден. Сам Трамп заявил, что готов к любому сопернику на грядущих выборах.