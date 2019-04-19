Каракас, 19 апреля, 2019, 23:23 — ИА Регнум. Американская марионетка, спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо пообещал, что 1 мая он и его сторонники (а также американцы) начнут финальную фазу операции «Свобода» по отстранению от власти законного президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро. Об этом Гуайдо написал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Asambleanacional.gob.ve Хуан Гуайдо

«Время настало! Нужно готовиться к тому, чтобы сделать заключительное усилие и добиться прекращения узурпации власти», — пишет Гуайдо.

Он созывает «максимальное число» своих сторонников на демонстрацию 1 мая, чтобы сделать это «заключительное усилие» по свержению Мадуро.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гуайдо по указанию властей США объявил себя президентом Венесуэлы ешё 23 января. С тех пор он пытается захватить власть в Боливарианской Республике, но пока не преуспел.