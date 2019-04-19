Киев, 19 апреля, 2019, 23:27 — ИА Регнум. Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев считает, что в ходе дебатов на НСК «Олимпийский» 19 апреля кандидат в президенты Владимир Зеленский не просто победил, а уничтожил своего оппонента Петра Порошенко морально.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

Мнение эксперта приводит издание «Страна».

"Посмотрите на Петра Алексеевича, на нем лица не было. Вова выступал коротко и четко, укладывался в регламент, задавал все те вопросы, которые реально беспокоят людей. А Порошенко сперва выступал с цинизмом, своей надменной улыбкой, а затем был просто деморализован и разбит. Это победа с таким разгромным счетом, который даже было сложно спрогнозировать заранее. Петр был уничтожен, он все понял, что он проиграл и это конец. Зная его всегда такой снисходительный образ, он оказался в полном отчаянии», — заявил Карасев.

По словам эксперта, после такого провала на дебатах теперь сложно говорить о каком-либо дальнейшем политическом будущем Порошенко.

«Молодая команда приходит, которая рвет шаблоны и не будет ничего прощать. В принципе, он мог бы на что-то рассчитывать, учитывая, что вроде бы вышел во второй тур и имеет некоторую поддержку. Но три недели грязнейшей кампании и эти дебаты не оставляют ему шанса. Он мог бы более достойно воспринять поражение. А теперь он — это вчерашний день», — констатирует эксперт.

В интервью этому же изданию еще один мэтр украинской политологии, Михаил Погребинский, заявил, что дебаты никак не изменят расклады и по сути Зеленский уже победитель выборов.

«Риторически, по содержанию сказанного, победил Порошенко, но тот запас неверия в каждое его слово, которое есть у зрителя, обесценивает все его слова. То есть, это победа только для тех, кто не в теме. Зеленский не подготовлен к таким сражениям, но он борется отчаянно и это выравнивает его шансы», — заявил эксперт.

Политическое будущее Порошенко, по мнению Погребинского, зависит от того, какую поддержку в итоге действующий президент получит во втором туре выборов 21 апреля.

«Если наберет до 40%, то есть шансы подняться, а если наберет 25%, то нет. Кроме того, я вообще не понимаю, как может быть так, что против него не будут возбуждаться уголовные дела», — резюмировал политолог.

ИА REGNUM напоминает, что по «горячим следам», в кратких комментариях сразу после дебатов подавляющее большинство экспертов также отдали победу Владимиру Зеленскому.

Сам Порошенко заявил, что за 5 лет своего президентства сделал больше, чем было сделано за четверть века, и это якобы «признали европейские лидеры», а его оппонент «тотально некомпетентен».