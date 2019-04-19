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«Это был больше стёб, чем дебаты, но победил Зеленский»

Политика

Украинские эксперты дают оценки по горячим следам

«Это был больше стёб, чем дебаты, но победил Зеленский»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Зеленский

Киев, 19 апреля 2019, 20:19 — REGNUM  Украинские эксперты подводят первые итоги дебатов между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые завершились на стадионе НСК «Олимпийский».

"По моему скромному мнению, победил Зеленский! Хотя оба оппонента не особо отвечали на поставленные вопросы. Это был больше стёб, чем дебаты», — комментирует политолог Николай Спиридонов.

То, что дебаты оказались в пользу Зеленского, подтверждает и политолог Дмитрий Джангиров.

«Исходя из социологических раскладов: задачей Петра (Порошенко) было перетянуть колеблющихся и часть сторонников Зеленского; задачей Зеленского было сохранить «своих». Порошенко и Зеленский сохранили «своих». Значит, дебаты оказались в пользу Зеленского», — анализирует эксперт.

«Всухую», — кратко комментирует дебаты политолог Алексей Мустафин.

«Зеленский обращался к электорату Порошенко. Порошенко обращался к своему электорату. Поэтому он завтра проиграет выборы», — комментирует экономист Михаил Кухар.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня в 19:00 на НСК «Олимпийский» в Киеве состоялись дебаты кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Мероприятие продолжалось около часа в присутствии 60 тыс. зрителей и 10 тыс. силовиков.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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