Нижний Новгород, 19 апреля, 2019, 22:30 — ИА Регнум. Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода изменил меру пресечения в отношении депутата Законодательного собрания Нижегородской области Александра Бочкарёва, который обвиняется в крупном мошенничестве. Об этом заявила гособвинитель Ирина Кулишева.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Открытая дверь

«На сегодня актуальность этой меры пресечения утрачена, так как Александр Бочкарёв посещает врачей», — пояснила она.

Домашний арест заменен запретом определенных действий. В частности, Бочкарёву запрещено покидать место прописки в доме на территории Богородского района с 20:00 до 7:00, участвовать в агитационных мероприятиях, находиться в офисе регионального отделения партии «Справедливая Россия», сообщает «Нижегородская правда». Круг общения депутат должен ограничиться защитой по делу.

По словам Кулишевой, предположительно оглашение приговора в отношении Бочкарёва может состояться в июле.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Бочкарёв был задержан 21 ноября 2017 года. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп, совершенный в крупном размере»). Позднее уголовное дело было переквалифицировано на мошенничество.

По версии следствия, в 2015 году депутат получил 5 млн рублей от гражданина за включение в муниципальный список кандидатов в депутаты городской думы Нижнего Новгорода для выдвижения от партии «Справедливая Россия». По результатам выборов в состав думы гражданин не прошел.

В феврале 2019 года Бочкарев не явился на одно из судебных заседаний по делу, поскольку был госпитализирован в больницу имени Семашко с диагнозом «хронический лимфолейкоз». Соответствующие медицинские документы были представлены суду.