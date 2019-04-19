Москва, 19 апреля, 2019, 22:18 — ИА Регнум. Министерство транспорта Российской Федерации разработало поправки к закону «О безопасности дорожного движения», в которых предлагается упростить процесс обучения водителей и разделить их на любителей и профессионалов. Поправки опубликованы на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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Суть предлагаемых изменений в следующем. На данный момент существующий закон «Об образовании» не позволяет ввести дифференцированные требования к автолюбителям и профессионалам (тем водителям, которые работают по найму). Согласно действующей редакции, все граждане с получением водительских прав получают и профессию «водитель».

Чтобы изменить ситуацию Минтранс предлагает вывести подготовку автолюбителей из-под действия закона «Об образовании». В результате этого, обучение в автошколе перестанет считаться образовательным процессом, а сама процедура сдачи экзамена никак не изменится. При этом граждане, получившие права, будут считаться автолюбителями.

А вот чтобы стать водителем-профессионалом нужно будет пройти курсы повышения квалификации, на которых будут обучать в том числе «вождению в нештатных ситуациях», «вождению сочленённых и двухэтажных автобусов» и «обеспечению безопасности при перевозке пассажиров и грузов». По окончании таких курсов, прошедшие их будут получать свидетельство о профессии водителя сроком на пять лет, сдавать экзамены при этом не нужно. По прошествии пяти лет курсы нужно проходить снова.

Соответственно нанимать в качестве работников можно будет только водителей-профессионалов, в противном случае компаниям будет грозить штраф.

Поскольку нововведения слишком велики, Минтранс предлагает ввести их с отсрочкой в два года.