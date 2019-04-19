Минск, 19 апреля, 2019, 20:57 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Белоруссии обвинило посла Российской Федерации в Минске Михаила Бабича в разрушении российско-белорусских отношений. Соответствующее заявление распространила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

Kremlin.ru Михаил Бабич

«В течение долгого времени ряд внешних сил безуспешно пытался разрушить тесные и дружественные отношения двух братских народов. Так вот: то, что не удалось этим внешним силам на протяжении нескольких последних десятилетий, успешно и эффективно удается господину Бабичу — буквально за несколько месяцев», — сказано в заявлении МИД Белоруссии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на вопросы после оглашения своего послания белорусскому народу и национальному собранию, заявил, что посол Бабич «не умеет считать» и «вредит самой России».

Сказано это было в контексте вопроса о стоимость строительства Белорусской АЭС, которую «Росатом» возводит для Белоруссии. Вопрос был задан представительницей белорусских националистов Анной Канопацкой. Она сослалась на посла Бабича и спросила у Лукашенко о снижении стоимости строительства БелАЭС на $3 млрд, а также поинтересовалась ценами на электричество, которые должны снизиться до 4 центов.

В ответ Лукашенко сообщил, что «посол, наверное, считать плохо умеет», и «если это посол сказал, то он вредит самой России». Далее Лукашенко дал понять, что информация у Канопацкой верная, а снижение стоимости строительства БелАЭС до $7 млрд — это заслуга лично президента Белоруссии.

Ситуация осложнялась тем, что в Овальном зале минского Дома правительства, где происходило данное мероприятие, также присутствовал посол Бабич.

После этого Бабич заявил журналистам, что президента Белоруссии дезинформировали, так как ни он, ни другие государственные лица с российской стороны вообще никогда не называли конечную стоимость строительства БелАЭС.

«Не называли, потому что, во-первых, ее сейчас никто не знает, а, во-вторых, в связи с тем, что рассчитать её можно будет после завершения строительства обоих блоков, а это, как известно, произойдет не ранее конца года», — пояснил Бабич.