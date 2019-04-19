Москва, 19 апреля, 2019, 20:25 — ИА Регнум. Как стало известно, правительство Российской Федерации поддержало законопроект, ограничивающий продажу сим-карт, при условии доработки документа.

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Законопроект о внесении изменений в статью 44 Федерального закона «О связи», который подготовлен сенатором Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Людмилой Боковой, предполагает запретить распространение сим-карт не уполномоченными на то лицами, либо лицам, сведения о которых не получены в порядке, установленном законодательством.

Вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Российской Федерации Максим Фатеев, комментируя законопроект, отметил, что он является логичным продолжением законопроекта № 181 342−7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», которым устанавливается ответственность за распространение сим карт не уполномоченными на то лицами, либо лицам, сведения о которых не получены в порядке, установленном законодательством.

Таким образом, формируется полный законодательный контур, обеспечивающий цивилизованную торговлю сим-картами в России.

Уверен, отметил вице-президент, что законопроект будет доработан с учетом имеющихся предложений. Что точно можно сказать сейчас — законопроект не навредит существующим игрокам на рынке мобильной связи, а также сделает его более цивилизованным.

Ряд экспертов высказывались о том, что запрет может распространяться на передачу сим-карт между членами семьи.

«Как вариант, возможно решение, при котором, когда для третьего лица, скажем, для ребёнка, не имеющего паспорта, для пожилого человека без его участия и в иных подобных случаях, регистрация производится на указанное лицо, но с использованием идентификационных данных человека, который предоставляет документы, удостоверяющие личность. Например, муж регистрирует сим-карту на жену или детей, указывая свои идентификационные данные. В этом случае он несет ответственность за её использование, а фактический пользователь сим-карты не сможет с помощью телефона получить дополнительные услуги, требующие идентификации, например, финансовые.

В целом, законопроект благоприятно скажется на значительном числе сфер и услуг, которые получили интенсивное развитие благодаря росту числа абонентов мобильной связи. Рынок должен быть прозрачным, и на нём должны быть только добросовестные игроки», — уверены в ТПП РФ.