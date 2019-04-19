Москва, 19 апреля, 2019, 19:38 — ИА Регнум. Бывший совладелец банка «Югра» Алексей Хотин отправлен под домашний арест. Такое решение 19 апреля принял Басманный суд Москвы.

Дирк Якобс. Банкир, купец и гуманист. 1531

Такая мера пресечения будет действовать до 18 июня, уточнили в суде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Алексей Хотин был задержан в рамках уголовного дела по факту присвоения или растраты. Его подозревают в причастности к пропаже 7,5 млрд рублей, принадлежавших банку «Югра».

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков не стал комментировать задержание эк-совладельца, отметив, что это дело следственных органов.