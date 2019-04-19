Киншаса, 19 апреля, 2019, 15:50 — ИА Регнум. Число жертв лихорадки Эбола в Демократической республике Конго достигло 777 человек, сообщает 19 апреля Anadolu Ajansi.

(сс) UNMEER Жертвы вируса Эбола

10-я для страны вспышка началась в июле 2018 года, а затем быстро распространилась на ряд провинций стране.

Несмотря на широкое ее распространение, Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) не видит необходимости в объявлении режима чрезвычайно ситуации.

Напомним, вирус Эбола впервые был обнаружен в 1976 году в Демократической республике Конго, болезнь получила свое название в честь реки, которая протекает в районе первого очага заражения.