Москва, 19 апреля, 2019, 15:55 — ИА Регнум. 25 апреля в 12:00 в пресс-центре REGNUM (г. Москва, Берсеневский пер., д. 2, стр. 1) будет объявлен короткий список премии Pushkin House Russian Book Prize 2019.

Pushkinhouse.org Pushkin House Russian Book Prize 2019

Премия вручается ежегодно с 2013 года, в Лондоне, за лучшую книгу о России, написанную на английском языке в жанре нон-фикшн. Премия проходит при поддержке Фонда Полонского, историка и литератора Дугласа Смита, Стефани Эллис-Смит, Русского Книжного клуба в Лондоне и Центра Ельцина.

В пресс-конференции примут участие директор культурного центра «Пушкин Хаус» (Лондон) Клементина Сесил и исполнительный директор Президентского центра Б.Н. Ельцина Александр Дроздов.

В этом году приз в 5000 фунтов стерлингов получит автор книги о России, которая была опубликована в период с 1 января до 31 декабря 2018 года. К участию в конкурсе номинировано более ста книг по истории, политике и культуре России.

С 2019 году Центр Ельцина будет выделять гранты на перевод книг из короткого списка премии на русский язык.

Лауреат премии будет объявлен в Лондоне 12 июня 2019 года.

В жюри премии 2019 года вошли: Сергей Гуриев — экономист Европейского банка реконструкции и развития, профессор экономики парижской Школы политических наук, Александр Дроздов — исполнительный директор Центра Ельцина, Андрей Зорин — доктор филологических наук, профессор Оксфордского университета, Рейчел Кэмбелл-Джонсон — главный искусствовед газеты The Times, Алексис Пери — профессор истории Бостонского университета, лауреат премии 2018 года.

Лауреаты Pushkin House Russian Book Prize предыдущих лет:

Алексис Пери «Война изнутри. Дневники из блокадного Ленинграда» (2018);

Розалинд Блейксли «Русский холст. Живопись в императорской России, 1757−1881» (2017);

Доминик Ливен «Навстречу огню. Империя, война и конец царской России» (2016);

Сергей Плохий «Последняя империя. Падение Советского Союза» (2015);

Кэтрин Мерридейл «Красная крепость. Секреты Русской истории» (2014);

Дуглас Смит «Бывшие люди. Последние дни русской аристократии» (2013).

Информационные партнеры пресс-конференции — The Moscow Times и ИА REGNUM .

Начало мероприятия: в 12:00, регистрация участников с 11:30.

Адрес пресс-центра: Берсеневский пер., д. 2, стр. 1 (угловой подъезд, 6 этаж).

Аккредитация СМИ:

Восковская Татьяна Николаевна

+7 (495) 229-75-89

voskovskaya@ycenter.ru

Дополнительная информация о премии и интервью:

Ребекка Островски

Rebecca.Ostrovsky@pushkinhouse.org.uk