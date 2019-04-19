Омск, 19 апреля, 2019, 14:33 — ИА Регнум. Счётная палата РФ сделала вывод, что власти Омской области не могут справиться с проблемой незавершенного строительства. В том числе аудиторы обратили внимание на один из главных омских долгостроев — метрополитен. Не лучше обстоят дела и с другим долгостроем — Красногорским гидроузлом, сообщили ИА REGNUM сегодня, 19 апреля, в СП РФ.

Omskrielt.com Долгострой в Омске

Аудиторы напомнили, что правительству Омской области по итогам проверки 2016 года Счётная палата предложила провести консервацию метро. Стройка к тому времени не велась уже два года, госконтракт на строительство был расторгнут. Готовность объекта, который начали возводить в 1992 году, оценивалась в 36%.

По словам аудитора Валерия Богомолова, по итогам прошлой проверки областные власти сообщили, что в бюджете региона на 2018 год на консервацию предусмотрено 792 млн рублей. Также сообщалось, что проводятся конкурентные процедуры на заключение соответствующих контрактов.

«Однако результаты новой проверки говорят об обратном: конкурентные процедуры в 2018 году не проводились. Более того, после снятия представления с контроля объём соответствующих ассигнований в бюджете Омской области был сокращен до 89 млн рублей», — подчеркнул Богомолов на коллегии.

Теперь облправительство обещает провести консервацию в 2019—2020 годы, на что, по данным чиновников, понадобится 2,9 млрд рублей. Однако на эти цели в бюджете на 2019 год заложено 154,7 млн рублей, на 2020 год средства не предусмотрены.

Между тем в СП РФ утверждают, что подземные сооружения метрополитена постепенно заполняются грунтовыми водами.

Зампредседателя правительства области Дмитрий Ушаков на коллегии отметил, что проектно-сметная документация на консервацию метро уже составлена. Что касается средств на 2020 год, их должны запланировать в июле, в ходе рассмотрения бюджета на 2020 и 2021 годы.

Уточнили в СП РФ и информацию о Красногорском гидроузле, строительство которого планировали завершить в 2016 году. Однако аудиторская проверка показала, что спустя два года «ключевые вопросы по объекту так и не решены». Источники финансирования и остаточная сметная стоимость строительства не определены. Поэтому завершение строительства этого важного объекта откладывается на неопределённый срок.

Метро и гидроузел — это самые дорогостоящие долгострои Омской области. Именно на них приходится свыше 85% средств, необходимых на весь объём незавершенного строительства региона (всего более 1 тысячи объектов на 27 млрд рублей).

«По информации региона, на завершение всех объектов необходимо 69,5 млрд рублей», — сказал аудитор Юрий Росляк.

В свою очередь, Дмитрий Ушаков заверил, что Омская область уже подготовила план действий по сокращению количества незавершенных объектов.

«Реализация плана позволит нам в 2019 году снизить объём незавершенного строительства на 747 объектов на сумму 9,8 млрд рублей, в 2020 году — на 68 объектов на сумму 9,7 млрд рублей, в 2021 году — на 123 объекта на 6,3 млрд рублей. В 2022 и последующем году спишем по оставшимся объектам на сумму 1,2 млрд рублей», — цитирует СП РФ Дмитрия Ушакова.

При этом аудиторы указали и на проблемы региона в социальной сфере. В частности, при росте количества сирот, имеющих право на получение жилья, обеспеченных квартирами становится всё меньше (466 человек в 2013 году, 222 человека в 2018-м).

«По оценке Счётной палаты, исходя из количества нуждающихся детей-сирот при ежегодном финансировании порядка 250−300 млн рублей, период ожидания жилья в Омской области составляет более 25 лет», — резюмировал Росляк.

Приводятся данные, что в 2013—2018 годах доля детей-сирот, получивших жильё по судебным решениям, превысила 83%, а неисполненных судебных решений за это время стало больше в 8,3 раза.

Ушаков же отметил, что эту проблему власти планируют решить за счёт ежегодного роста финансирования.

В итоге коллегия решила направить информационные письма губернатору Омской области, в правительство РФ, в Федеральную антимонопольную службу и так далее. Кроме того, будет направлено обращение в Генпрокуратуру. Отчёт направят в палаты Федерального Собрания РФ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года в областном правительстве озвучили, что в строительство всех объектов метро, включая метромост через Иртыш, в общей сложности уже вложено 14 млрд рублей. А на завершение и ввод всех сооружений требуется ещё порядка 22 млрд рублей.

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А в сентябре 2018 года губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что ни у Омска, ни у региона нет финансовых средств, чтобы закончить строительство первой очереди метрополитена.

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Что касается Красногорского гидроузла, этот объект «заморозили» в 2014 году.

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