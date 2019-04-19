Москва, 19 апреля, 2019, 14:53 — ИА Регнум. Правительство РФ проводит удушающую финансовую политику, которая загоняет людей в так называемую «серую зону», считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он заявил 19 апреля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя обещание премьер-министра РФ Дмитрия Медведева продолжить бороться с «серыми» заработными платами и зарплатами в конвертах.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бизнес. Медведев

«Нужно понимать, что есть благие пожелания, которые руководство высказывает по телевизору, о том, что оно против теневого сектора экономики, что налоги в России якобы низкие, что зарплаты в конвертах — это плохо, что нужно всем обязательно платить все налоги, страховые взносы и десятки других сборов и поборов, — сказал Жуковский. — А есть реалии, которые состоят в том, что у нас абсолютно удушающая финансовая политика. У нас абсолютно неподъёмная налоговая нагрузка на население и на бизнес. У нас повышен НДС с 18% до 20%, у нас ставка НДФЛ 16%, у нас страховые взносы во внебюджетные фонды 30%».

Причём чем человек беднее, тем больше денег он, по словам Жуковского, платит государству.

«Если зарплата гражданина превышает 100 тысяч рублей в месяц, то его страховые взносы падают почти в два раза с 30% до 15%, — сказал экономист. — Плюс у нас есть ещё более шестидесяти разного рода квазиналоговых сборов. Например, сбор за проезд по федеральным трассам «Платон», плюс разные утилизационные сборы, экологические сборы, туристические сборы, торговые сборы, портовые сборы и многие другие. Введена кадастровая оценка недвижимости при расчёте налога на недвижимость, из-за чего платежи населения и бизнеса за недвижимость выросли примерно в 5−10 раз за последние несколько лет».

Играет свою роль и тот фактор, что в России, как считает Жуковский, цены на бензин уже выше, чем в США, по паритету покупательной способности почти в три раза и на 15% выше, чем в Германии.

«Поэтому население массово уходит в тень, потому что в условиях затяжного кризиса, падения уровня жизни населения, падения розничных продаж работать «в белую» почти невозможно, — констатировал экономист. — Ты ещё не успел ничего заработать, но уже должен заплатить десятки платежей и сборов в бюджет. Поэтому государство осознанно загоняет население и бизнес в серую зону».

Причём чиновникам такое положение дел выгодно, так как открывает перед ними, как полагает Жуковский, большие коррупционные перспективы.

«Возможностей «доить» население и бизнес в серой зоне гораздо больше, — подчеркнул экономист. — Поэтому в том, что в последние годы теневой сектор экономики не только не сократился, а даже увеличился, ничего удивительного нет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Медведев, выступая в Государственной думе, заявил, что правительство России борется и продолжит бороться с «серыми» зарплатами и зарплатами в «конвертах» всеми возможными способами.

«По поводу «серых» зарплатных схем, «конвертов» позиция правительства и Госдумы РФ абсолютно одинаковая: это однозначно плохо», — сказал премьер-министр.