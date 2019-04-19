Москва, 19 апреля, 2019, 12:59 — ИА Регнум. Президент Эстонии имеет все основания считать свой визит в Москву успешным, ведь в России называют «ненормальным» не то, что в Эстонии действительно ненормально, а тот факт, что руководители наших стран не проводят встреч, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 19 апреля, комментируя заявления Керсти Кальюлайд, сделанные по итогам визита в Москву.

Kremlin.ru Керсти Кальюлайд и Владимир Путин

Как сообщалось ранее, президент Эстонии высоко оценила свой визит в Москву и встречу с президентом России. Встречу она назвала «очень хорошей», отметил, что «в особо трудные моменты» ее участники «проявляли взаимное уважение».

По словам президента Эстонии, в ходе их встречи обсуждались двусторонние вопросы, ситуация на Украине, международные вопросы, тема санкций и «Северного потока». Кальюлайд пригласила Путина на конгресс финно-угорских народов, встреча которого пройдет в 2020 году.

«Президент Эстонии имеет все основания высоко оценить свой визит в Москву, переговоры с президентом России. Для неё и Эстонии это большой дипломатический успех.

Эстония спокойно, расчётливо, без отступлений идёт по своему пути. Это путь исторического реваншизма, ассимиляции русских, натовской солидарности в усилении давления на нашу страну (вот как раз и во время встречи двух президентов ещё французские танки и пехоту к эстонско-российской границе подогнали), а наш президент проводит с представителем этого этнократического антироссийского режима «очень хорошую встречу».

Мы в очередной раз «ставим вопросы» и в очередной раз отмечаем эстонскую «гибкость», а они тверды в своём. Мы же в ответ на эту твердость называем «ненормальной» не ту ситуацию, когда Эстония все наши озабоченности игнорирует и русских у себя дискриминирует, а ту, когда лидеры наших стран не встречаются.

Вот в будущем году, видимо, ещё поднимем престиж этого лимитрофа-русофоба участием на высшем уровне во встрече финно-угорских народов в Таллине. Ничего не скажешь, «хороший» пример для других прибалтов, Молдавии, Грузии, Украины и так далее!» — отметил Михаил Демурин.