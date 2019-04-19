Москва, 19 апреля, 2019, 12:37 — ИА Регнум. Следователи задержали мажоритарного акционера, совладельца банка «Югра» Алексея Хотина по подозрению в хищении 7,5 млрд рублей у финансового учреждения, сообщила 10 апреля официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Шурыгин Арсений Николаевич. Арест. 1867

По ее словам, в отношении Хотина возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

В ближайшее время СКР обратится в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения, добавила Петренко.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России отозвал лицензию у банка «Югра» в конце июля 2017 года. Регулятор заподозрил кредитное учреждение в предоставлении недостоверной отчетности. В «Югре» была введена временная администрация.

https://regnum.ru/news/economy/2581129.html