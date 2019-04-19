Манагуа , 19 апреля, 2019, 12:46 — ИА Регнум. Гильермо Инсер, лидер молодежной организации при коалиции «Национальное единство», состоящей в оппозиции правительству Никарагуа Даниэля Ортеги, объявил о начале «мирной и гражданской мобилизации», «приуроченной к годовщине первого дня сопротивления» — начала активных антиправительственных действий оппозиции в апреле 2018 г. Об этом сообщило аргентинское агентство Infobae.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Никарагуа

В ходе пресс-конференции ещё одна лидер оппозиции Венди Хуарес обратилась к населению с призывом: «В годовщину мирного гражданского неповиновения мы возвращаемся на улицы. Мы должны выйти с протестом, поскольку народ на улицах означает поражение диктатора».

Под «диктатором» имелся в виду президент Ортега, чьей отставки требует оппозиция.

Лидеры оппозиции заверили, что акция согласована с властями.