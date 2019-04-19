Санкт-Петербург, 19 апреля, 2019, 11:24 — ИА Регнум. Полигон опасных отходов «Красный Бор», находящийся в ведении Санкт-Петербурга, может быть передан в ведение Министерства природных ресурсов и экологии РФ до конца 2019 года. Пока этого не произошло, полигон будет финансироваться и обслуживаться, чтобы не допустить угрозы экологической катастрофы. Об этом заявил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на телеканале «78» вечером в четверг, 18 апреля.

ИА REGNUM Александр Беглов

Напомним, 10 апреля президент России Владимир Путин на встрече с Бегловым подтвердил, что рекультивация полигона «Красный Бор» будет проводиться за счет средств федерального бюджета. Пока же город ежегодно тратит на обслуживание своего полигона порядка 150 млн рублей.

«Мы сейчас оформляем документы о передаче в федеральную собственность этого полигона. Пока его не передали, мы будем его обслуживать, содержать, чтобы не было никакой экологической проблемы», — сказал Александр Беглов.

Он также добавил, что Петербург готов бесплатно передать на федеральный уровень проектно-сметную документацию о строительстве очистных сооружений, разработка которой обошлась в 38 млн рублей.

«Мы готовы бесплатно передать проектно-сметную документацию, готовы передать технологии, но заберите у нас этот объект. Один город с этой проблемой не справится», — цитирует Беглова ТАСС.

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Рекультивация полигона «Красный Бор» позволит устранить серьезную экологическую угрозу для Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также для всего региона Балтийского моря. ГК «Росатом», обладающий необходимыми технологиями и специалистами, будет отвечать за рекультивацию полигона.

Как сообщало ИА REGNUM, «Красный Бор» — территория в Тосненском районе Ленинградской области, на которой расположены котлованы с отходами четырех классов опасности. В котлованах находятся отходы производства фенола, ацетона, каучука, пластмасс, лакокрасочной продукции, бытовой химии, химико-фармацевтической промышленности. «Красный Бор» принимал опасные отходы от предприятий, расположенных не только на Северо-Западе России, но и в других регионах страны, а во времена СССР — также из Прибалтики. Полигон не принимает новые отходы с января 2014 года и остается хранилищем для 2 млн тонн токсичных отходов.