Роли, США, 19 апреля, 2019, 05:28 — ИА Регнум. Гол, который забил форвард КХ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в ворота «Каролина Харрикейнз», попал на видео и был опубликован в соцсетях.

dbking Александр Овечкин

https://twitter.com/ianoland/status/1119033485816160256

Благодаря этому голу, забитому во втором периоде на 11-й, «Вашингтон» сравнял счёт. Но в итоге «Каролина» выиграла и встреча завершилась со счётом 2:1.

Игра состоялась в матче первого раунда плей-офф НХЛ.