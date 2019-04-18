Москва, 19 апреля, 2019, 02:57 — ИА Регнум. Под арест до 16 июня 2019 г. отправлен бывший следователь ФСБ Алексей Колбов по подозрению в получении крупной взятки, передает РБК.

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Решение принято Басманным районным судом Москвы. Колбова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Напомним, ранее СМИ сообщили о задержании в Москве Колбова и сотрудника ФСБ Сергея Белоусова. Подозреваются они в вымогательстве 65 млн рублей с семьи Эраста Галумова, экс-гендиректора издательства «Известия».