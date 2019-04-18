Вашингтон, 18 апреля, 2019, 22:57 — ИА Регнум. После публикации доклада специального прокурора Роберта Мюллера об итогах расследования «вмешательства» России в американские выборы и «связях» президента США Дональда Трампа с Москвой стало известно, как именно в своё время отреагировал Трамп на назначение Мюллера спецпрокурором. Доклад был опубликован сегодня, 18 апреля, на сайте министерства юстиции США.

DonkeyHotey Роберт Мюллер

Доклад содержит показания Джона Ханта, бывшего главы администрации генерального прокурора США. Хант утверждает, что узнав о том, что расследовать «российское дело» будет спецпрокурор Мюллер, президент США Дональд Трамп заявил, что это будет концом его правления.

«О боже мой. Это ужасно. Это конец моего президентства. Мне ******», — сказал Трамп.

Далее Трамп обратился к генеральному прокурору Джефу Сешнсу и спросил:

«Как ты позволил этому случиться, Джефф?»

Трамп также добавил, что это расследование займет годы и он ничего не сможет с этим поделать.

Напомним, что Сешнс стал генеральным прокурором после инаугурации Трампа в феврале 2017 года. Тогда же и разворачивалось «российское дело». По логике расследовать его должен был именно Сешнс, но он взял самоотвод. Принять такое решение Сешнса заставило то, что он оказывается солгал под присягой о контрактах с российской стороной и не упомянул общение с бывшим послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

В итоге расследование было поручено специальному прокурору Роберту Мюллеру, который в прошлом был директором ФБР. Сешнс после этого потерял доверие Трампа и был им сменен в ноябре 2018 года после промежуточных выборов.

расследование Мюллера длилось два года. Итог такой: Россия якобы вмешивалась в выборы президента США, но Трамп тут совершенно не при чем.