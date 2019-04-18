Москва, 18 апреля, 2019, 22:05 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провели телефонные переговоры по вопросу обострения ситуации в Ливии.

aymen-juha Ливия

Об этом 18 апреля сообщает официальный портал Министерства иностранных дел РФ.

«Министры обменялись мнениями по текущей ситуации в Ливии, выразили озабоченность серьёзным обострением обстановки ввиду непрекращающихся столкновений между различными вооружёнными группировками в Триполи», — указано в тексте заявления российского внешнеполитического ведомства.

Главы МИД России и Турции выразили намерение содействовать прекращению боевых действий в этой стране.

Кроме того, МИД РФ подчеркнул, что трагедия, продолжающаяся в Ливии, является прямым следствием военного вторжения в 2011 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в районе ливийской столицы Триполи с 4 апреля продолжаются боестолкновения между отрядами правительства национального согласия и подразделениями Ливийской национальной армии маршала Халифы Хафтара.