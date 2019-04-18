Ялта, Крым, 18 апреля, 2019, 21:23 — ИА Регнум. Представители Украины принимают участие в пятом Ялтинском международном экономическом форуме. Об этом сегодня, 18 апреля, сообщил журналистам сопредседатель «Деловой России» и организационного комитета форума Андрей Назаров.

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«Среди участников форума есть представители Украины, но их фамилии мы решили не разглашать из-за возможного давления со стороны их властей», — рассказал Назаров в интервью РИА Новости.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, международный экономический форум в Ялте — это ежегодное деловое мероприятие в сфере экономики. Проводится форум в Крыму, в курортном городе Ялта.

В этом году форум проходит с 18 по 20 апреля. В форуме участвуют 4,5 тыс. человек из почти 100 стран мира.