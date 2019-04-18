Москва, 18 апреля, 2019, 19:11 — ИА Регнум. В Кремле ознакомятся с докладом спецпрокурора США Роберта Мюллера по «российскому делу» и оценят, стоит ли документ того, чтобы докладывать о нём президенту России Владимиру Путину. Об этом 18 апреля заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Спецпрокурор

«Сначала предстоит пролистать и понять, есть ли что-либо, заслуживающее анализа», — приводит его слова ТАСС.

Ранее сегодня Дмитрий Песков уже заявил журналистам, что в Кремле не сконцентрированы на готовящейся публикации доклада в США, поскольку у сотрудников администрации президента «много других дел».

«Для нас это не тема. Все отчёты Мюллера и иные отчёты на этот счёт до сегодняшнего дня ничего кроме поверхностных малопрофессиональных сообщений не приносили», — отметил пресс-секретарь.

Как передавало ИА REGNUM, 18 апреля министерство юстиции США опубликовало текст доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году.

Генеральный прокурор США Уильям Барр уже сообщил, что следствию не удалось найти доказательств сговора президента Дональда Трампа с Россией, тем не менее он не стал подвергать сомнению само вмешательство Москвы в избирательный процесс в Соединённых Штатах.