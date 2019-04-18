Санкт-Петербург, 18 апреля, 2019, 20:07 — ИА Регнум. Жители Санкт-Петербурга смогут принять участие в общегородском субботнике, который состоится 20 апреля. Для города это важное, а главное — полезное событие, к которому готовятся и местные власти, и сами петербуржцы. В восемнадцати районах города выделено 857 участков, на которых будут проводиться субботние работы. Помимо этого, каждый желающий сможет поучаствовать более чем в 200 акциях, посвященных теме экологии. Также в пресс-службе Смольного подготовили свой собственный топ-10 необычных субботников, посещение которых будет интересно жителям и полезно для Петербурга.

Анна Алябьева ИА REGNUM Субботник

Программа на 20 апреля запланирована максимально разнообразная. Например, любители театров могут прийти на субботник в Адмиралтейском районе, который пройдет при участии артистов ТЮЗа. Для тех, кто предпочитает активный образ жизни, запланирован субботник на побережье Среднего Суздальского озера, где участники смогут прокатиться на вейк-бордах после завершения уборки. Киноманам стоит выбрать для себя «Киносубботник» в Петергофе, где будет показан фильм из программы экофестиваля «Меридиан надежды». Полный список тематических мероприятий и всю подробную информацию можно узнать на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга.

Как отметил генеральный директор аналитического центра «Политген» Ярослав Игнатовский, субботник — это традиционное мероприятие, которое всем хорошо известно еще с советских времен. Целью его является в том числе демонстрация сплоченности власти и общества, считает эксперт.

«Есть мнение о том, что такой формат мероприятия является устаревшим, можно даже сказать — номенклатурным. И в этом смысле важно, чтобы такие акции были не номинальными и показательными, а приносили реальную пользу. К этому нужно стремиться, так как все же суть субботников именно в том, что его участники делают для города.

Для жителей Петербурга — это возможность убрать свой двор, подъезд, сделать что-то хорошее для себя и тех мест, которые человеку ценны и дороги. Мы живем в мегаполисе и любим город в первую очередь за те локации, с которыми связаны приятные воспоминания. Субботник — это повод подкрасить скамеечку, на которой было проведено детство, повесить сетку на ворота, где раньше играл в футбол, а теперь там играют дети и внуки. Это универсальный формат, объединяющий всех без исключения: и молодежь, и людей средних лет, и пожилых граждан», — рассказал Игнатовский.

Политический консультант также подчеркнул, что важно, когда такие мероприятия являются добровольными, и поэтому представители власти так же, как и другие жители города, должны это делать по собственному желанию.

«Но, конечно, есть административные сети, и если участвует первое лицо, будут участвовать и другие сотрудники, поэтому это имеет большое значение. В целом для чиновников это возможность показать жителям и общественности, что они такие же люди, которые точно так же желают сделать город лучше и чище.

Главное, стоит помнить, что на субботниках люди общаются, занимаются физическим трудом, который помогает сбросить накопленное лишнее напряжение. Сейчас в Петербурге хорошая погода, светит солнце, почему бы не выйти на улицу и не провести время с пользой для города и для себя», — подчеркнул Ярослав Игнатовский.

По мнению руководителя «Института региональной экспертизы» Дмитрия Михайличенко, несмотря на то, что традиция субботников имеет советскую предысторию, такие мероприятия вовсе не изжили себя.

«Учитывая климатические условия Петербурга, сезонный переход требует подобной коллективной практики, которая демонстрирует то, что жители города активно себя позиционируют и готовы принимать участие в общественной деятельности. Помимо этого, если говорить про Петербург, то здесь свою роль играет и грядущий электоральный цикл, а также выборы губернатора. Можно сказать, что Александру Беглову важно показать то, как он владеет хозяйственной проблематикой, и что его административно-управленческий аппарат может мобилизовать людей на такого рода акции. Ну и, конечно, для врио губернатора важно привести город в порядок», — заключил Михайличенко.

Стоит отметить, что врио губернатора Александр Беглов в рамках новой видеорубрики «Беглов в движении» на своей странице «ВКонтакте» пригласил петербуржцев поучаствовать в общегородском субботнике. При этом сам он также планирует посетить важное для Петербурга мероприятие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, весенний месячник по благоустройству начался в Петербурге 1 апреля. В городском комитете по благоустройству заявляли, что к майским праздникам предполагается очистить от зимних загрязнений 2528 улиц, а «на 342 адресах будет проведена полномасштабная мойка улиц с применением специальных моющих средств». Особое внимание дорожные и коммунальные службы уделят приведению в порядок памятных мест, мемориалов, строительных площадок, а также ликвидации несанкционированных свалок.

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