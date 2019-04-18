Ростов-на-Дону, 18 апреля, 2019, 18:20 — ИА Регнум. Депутат Ростовской-на-Дону городской думы Анатолий Котляров («Справедливая Россия») посоветовал властям почаще в зеркало смотреть, комментируя корреспонденту ИА REGNUM отчёт премьер-министра России Дмитрия Медведева, в котором было указано, что 19 млн граждан России живут бедно.

Диего Ривера. Плохое правительство. 1924

Свою позицию он пояснил тем, что причина бедности граждан России кроется в тех реформах и законах, которые проводит и принимает правительство РФ.

«Властям надо почаще в зеркало смотреть. Они сначала генерируют бедность, а потом якобы пытаются с этим бороться. После таких слов лучше уходить в отставку», — сказал Котляров в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Напомним, 17 апреля 2019 года в Госдуме премьер-министр Дмитрий Медведев представил отчёт о работе правительства за прошлый год. Он заявил, что часть жителей России живёт не так, как должна, некоторые граждане нашей страны находятся за гранью бедности.

«Людям трудно, некоторые просто выживают. Сегодня в России почти 19 млн человек, которые бедны», — сказал Медведев.