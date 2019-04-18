Москва, 18 апреля, 2019, 15:22 — ИА Регнум. В Кремле официально сообщили о предстоящем визите лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию. В администрации президента РФ уточнили, что северокорейский лидер приедет в Москву по приглашению президента РФ Владимира Путина во второй половине апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

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Прибытия Ким Чен Ына и Владимира Путина ждут во Владивостоке

«По приглашению Владимира Путина Председатель Государственного совета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын посетит Российскую Федерацию с визитом во второй половине апреля», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Других подробностей не сообщается.

Ранее по теме: Стало известно, когда глава КНДР может посетить Россию

Ранее южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на источники, знакомые с отношениями Москвы и Пхеньяна, сообщало, что встреча президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына может произойти в третьей декаде апреля. Наиболее вероятным местом встречи лидеров двух государств назывался Владивосток, куда российский лидер отправится 24 апреля для участия во внутреннем мероприятии.

Как сообщало ИА REGNUM, буквально накануне, 17 апреля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что не может сообщить каких-либо новых деталей предстоящей встречи президента РФ Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном.