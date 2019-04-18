Москва, 18 апреля, 2019, 15:15 — ИА Регнум. То, что огромное количество граждан в России являются бедными людьми и фактически «выживают» — далеко не секрет. В среднем пенсия по России составляет около 8 тыс. рублей. Как можно жить с такими выплатами? Примерно от 1/3 до ½ от этой суммы составляют коммунальные платежи. Даже если пенсионеров двое, тоже жалко смотреть — очень мало остаётся на руки. Это касается не только возрастных пенсионеров. Пенсии начисляются также по потере кормильца, матерям-одиночкам, по инвалидности, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Катя Френкель.

Максим Додонов ИА Красная Весна Денег нет

В некоторых городах тяжело обстоит с рабочими местами, а правильнее сказать — их просто нет. Вот и живут некоторые большими семьями на пенсию старших членов семьи. Продукты приобретаются самые дешёвые, одежда покупается раз в пять лет. И даже создание реестра малообеспеченных семей только ухудшат статистику. Да, подняли МРОТ, по сравнению с 2015 годом (МРОТ — 5965 рублей) поднялся почти на 90% (11 тыс. 280 рублей сейчас). Даже инфляция за все время выросла меньше, рост цен за все время составил 26,9%.

«В цифрах выглядит всё красиво, но на 11 тыс. 260 рублей можно заплатить коммунальные, оплатить проезд, заплатить за детские сады/кружки детям и немного на еду останется — только самое необходимое. Согласна с Дмитрием Медведевым, что расходы также нужно учитывать. И все-таки для нашей дорогой жизни и большой страны хотелось бы другие цифры увидеть у пенсий, индексаций зарплат и МРОТ», — считает эксперт.

Может даже это должно быть как-то расписано на всех членов семьи — чем больше семья, тем выше оплата труда или больше доплата от государства; на трудовой стаж — чем больше, тем положенные выплаты выше. Чтобы совокупный доход членов семьи составлял не менее того самого МРОТ на одного человека. Нельзя всех под одну гребенку собирать. Все-таки семья из четырёх человек — двое взрослых и двое детей — общий доход в 45 тыс. рублей уже позволит вздохнуть легче.

«Учитывая, что в 2018 году выдали огромное количество кредитов, а индексация МРОТ была всего на 117 рублей, думаю, скоро повалят проблемы с просроченными платежами. Вспоминаются слова Медведева «денег нет, но вы держитесь», — напомнила Френкель.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая 17 апреля 2019 года с отчётом в Госдуме РФ заявил, что в России на сегодняшний день 19 миллионов человек бедны.

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