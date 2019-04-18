Люберцы, Московская область, 18 апреля, 2019, 15:02 — ИА Регнум. В Московской области погиб трёхлетний мальчик. Трагедия разыгралась в Люберцах 17 апреля. Об этом ИА REGNUM сообщили главном следственном управлении СКР по региону.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Несчастный случай

Ребёнок без признаков жизни был обнаружен под окнами многоэтажного жилого дома. На теле мальчика имелись травмы, характерные для падения с высоты.

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В Калуге ребёнок выпал из окна восьмого этажа жилого дома

По предварительным данным, мальчик самостоятельно залез на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал на улицу с высоты 16-го этажа. В это время мать ребёнка находилась дома.

В настоящее время следователи проводят доследственную проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года 16-летняя девушка выпала из окна на шестом этаже Филатовской детской больницы в Москве. Она упала на козырёк здания, но не погибла. С переломом ноги и поясничного отдела позвоночника пострадавшая была госпитализирована.